Свидания в Перми оказались самыми дешёвыми среди городов-миллионеров За год средняя стоимость выросла на 19%

фото: freepik

freepik.com

Средняя стоимость свидания в Перми оказалась самой низкой по сравнению с российскими городами-миллионерами. Согласно Романтическому индексу Т-Банка, к 14 февраля 2026 года, средний чек составил 7,6 тыс. руб.

Рост ценника в Перми оказался выше среднего среди исследуемых городов. Так, в Перми рост составил 19% относительно прошлого года, в среднем в «миллионниках» — 18%, средняя стоимость — 9,5 тыс. руб.

Дороже всего свидания к 14 февраля обойдутся жителям Москвы — 14 тыс. руб., Санкт-Петербурга — 11,6 тыс. и Казани — 10 тыс. Дешевле всего — в Перми, Волгограде и Воронеже. Екатеринбург оказался в середине рейтинга.

Наиболее ощутимый рост стоимости празднования Дня всех влюблённых оказался в Омске, где средний чек за год вырос на 26%, и Волгограде — на 24. Минимальная динамика зафиксирована в Уфе, где индекс вырос на 5%, и Красноярске — на 13%.

Среди отдельных трат аналитики подсчитали, что Пермь оказалась лидером по самому низкому среднему чеку за романтический ужин. Показатель сложился в 1,4 тыс. руб. Также в Перми оказались самые дешёвые цветы — 1,8 тыс. руб. в среднем за букет (-5% год к году). А в категории «Кино» Пермь заняла второе место после Челябинска по росту среднего чека с увеличением на 35%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что жители Перми планируют потратить на подарки ко Дню святого Валентина в среднем около 6 тыс. руб.

