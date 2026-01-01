Ко Дню святого Валентина пермяки готовы потратить в среднем 6 тысяч рублей Самым желанным подарком стал романтический ужин Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано ИИ

В преддверии 14 февраля аналитики Авито провели исследование, посвящённое предпочтениям жителей Перми по подаркам ко Дню святого Валентина. Как выяснилось, средний бюджет на подарок составляет 6 тыс. руб., причём мужчины готовы потратить в полтора раза больше. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

Согласно данным исследования, уложиться в 2 тыс. руб. планируют 20% респондентов, 42% — в сумму от 2 тыс. до 5 тыс. руб., 21% готовы выделить от 5 тыс. до 10 тыс. руб., и 17% — более 10 тыс. руб.

Примерно треть пермяков планирует отметить 14 февраля, причём чаще всего это молодёжь в возрасте 18-24 лет (46%). Романтический ужин назван самым желанным подарком.

Интересно, что 4% опрошенных предпочтут День Петра и Февронии, преимущественно это люди старше 55 лет (18%). Ещё 4% хотели бы отметить День всех влюблённых, но столкнулись с отсутствием поддержки со стороны партнёра. В целом, в пермских парах наблюдается совпадение ожиданий от праздника: 47% легко определились с планами, а 53% достигли договорённостей, несмотря на некоторые нюансы.

Для многих сам факт празднования является подарком. 35% хотели бы получить романтический ужин, 25% — небольшое путешествие или совместные выходные. 15% опрошенных, в основном молодёжь (18%), считают, что подарок им не так важен.

Среди других желаемых подарков — цветы (25%), парфюмерия (19%) и ювелирные изделия (11%), причём эти категории чаще отмечали женщины. Мужчины же предпочли бы гаджеты, такие как смарт-часы или наушники (16%), или хороший алкоголь (10%). Молодёжь (18-24 года) также выделила фотосессии (15%), мягкие игрушки (15%) и подарки ручной работы (14%).

Большинство подарков (54%) пермяки приобретают на онлайн-платформах. 25% выберут офлайн-магазины, а 16% — сайты брендов. Социальные сети служат источником вдохновения для 42% опрошенных, ещё 12% иногда черпают там идеи. 41% не обращают внимания на такой контент, а 4% испытывают негативные чувства, сравнивая себя с другими.

Более половины пермяков (61%) считают, что главное — сами отношения, а не праздник. Однако 23% расстроятся, если не получат подарок. 22% будут разочарованы, если подарок будет вручён без искренних чувств, а 9% — если подарок будет формальным.

