В Перми автобусный маршрут №33 изменит путь следования
Изменения начнутся с 16 февраля
Как сообщает департамент транспорта Перми, автобусный маршрут №33 с 16 февраля изменит путь следования.
Так, маршрут начнёт ездить в сторону центра города по более широкой улице — Маршала Жукова. Ранее автобус проезжал через ул. Лермонтова. В ведомстве отметили, что изменения позволят повысить надёжность и безопасность движения.
Кроме того, в расписании маршрута появится новая остановка — «Ул. Лермонтова», остановка «Замок в долине» будет исключена при движении в сторону центра города.
Ранее «Новый компаньон» писал, что теперь поездки по льготному проездному можно будет регистрировать через мобильное приложение «Пермский транспорт», не используя валидатор. Для этого достаточно отсканировать QR-код в салоне или ввести госномер автобуса, выбрать автобус на карте или получить данные о транспортном средстве через bluetooth-метки.
