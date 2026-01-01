В Перми автобусный маршрут №33 изменит путь следования Изменения начнутся с 16 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: департамент транспорта Перми

Как сообщает департамент транспорта Перми, автобусный маршрут №33 с 16 февраля изменит путь следования.

Так, маршрут начнёт ездить в сторону центра города по более широкой улице — Маршала Жукова. Ранее автобус проезжал через ул. Лермонтова. В ведомстве отметили, что изменения позволят повысить надёжность и безопасность движения.

Кроме того, в расписании маршрута появится новая остановка — «Ул. Лермонтова», остановка «Замок в долине» будет исключена при движении в сторону центра города.

Ранее «Новый компаньон» писал, что теперь поездки по льготному проездному можно будет регистрировать через мобильное приложение «Пермский транспорт», не используя валидатор. Для этого достаточно отсканировать QR-код в салоне или ввести госномер автобуса, выбрать автобус на карте или получить данные о транспортном средстве через bluetooth-метки.

