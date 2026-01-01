В Перми запустили виртуальный льготный проездной Раньше регистрировать поездки виртуально могли только пользователи гражданских транспортных карт Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Департамент транспорта Перми сообщил, что теперь поездки по льготному проездному можно будет регистрировать через мобильное приложение «Пермский транспорт», не используя валидатор. Для этого достаточно отсканировать QR-код в салоне или ввести госномер автобуса, выбрать автобус на карте или получить данные о транспортном средстве через bluetooth-метки.

Раньше регистрировать поездки в общественном транспорте Перми виртуально могли только пользователи гражданских транспортных карт.

В дептрансе добавили, что пассажиры по-прежнему смогут выбирать между виртуальной и физической картой. Однако одновременно активной может быть только одна карта – либо виртуальная в приложении, либо физическая. Это ограничение связано с тем, что тариф может быть использован только одним пассажиром.

Для оформления виртуальной льготной карты необходимо обратиться в пункт продажи льготных проездных с подтверждающим документом (справкой из школы, студенческим билетом и т.д.). Дистанционное подтверждение права на льготу в данный момент невозможно, требуется личное посещение пункта для активации карты в приложении. Если у пассажира уже есть физическая льготная карта, она будет заблокирована.

