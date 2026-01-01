Прокуратура Прикамья начала проверку после столкновения электрокара с самолётом Инцидент произошёл 10 февраля Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку инцидента, произошедшего в аэропорту Большое Савино, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура планирует проверить, как исполняется закон о безопасности полётов, а также даст оценку работе наземных служб аэропорта.

Напомним, рейс FV 6592 авиакомпании «Россия» должен был вылететь по маршруту Пермь—Москва (Шереметьево) 10 февраля. В тот вечер в пермском аэропорту Большое Савино электрокар подъехал к самолёту Superjet 100, прилетевшему из столицы, для выгрузки багажа. Однако транспортное средство не смогло вовремя затормозить и повредило нижнюю антенну УКВ-связи самолёта.

В связи с этим борт был временно выведен из эксплуатации, и авиакомпании пришлось отменить обратный рейс. Пассажиров отправили в столицу на других самолётах.

