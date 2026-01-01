Электрокар повредил самолёт в аэропорту Перми Рейс в Москву пришлось отменить Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Стала известна причина отмены рейса FV 6592 авиакомпании «Россия», самолёт который должен был вылететь по маршруту Пермь—Москва (Шереметьево) 10 февраля. В тот вечер в пермском аэропорту Большое Савино электрокар подъехал к самолёту Superjet 100, прилетевшему из столицы, для выгрузки багажа. Однако транспортное средство не смогло вовремя затормозить и повредило нижнюю антенну УКВ-связи самолёта. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

В связи с этим борт был временно выведен из эксплуатации, и авиакомпании пришлось отменить обратный рейс. Пассажиров отправили в столицу на других самолётах.

