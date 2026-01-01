В аэропорту Перми отложен рейс в Сочи и отменен вылет в Москву Задержан самолёт в Самару Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино 11 февраля произошли изменения в расписании.

Рейс FV 6592 авиакомпании «Россия», следовавший по маршруту Пермь—Москва (Шереметьево), который должен был вылететь накануне в 22:40, отменён.

Рейс ДР 366 авиакомпании «Победа» в Сочи задерживается более чем на 5 часов: теперь он вылетит в 11:35 вместо запланированных 6:15. Перенос вызван задержкой рейс ДР 365 из Сочи, он прибудет в краевой центр с опозданием почти на 6 часов — в 10:40 вместо 4:55.

Рейс ЮВ 245 авиакомпании «ЮВТ АЭРО» в Самару перенесен на час и отправится в 15:00 вместо 14:00.

Также незначительно задержан рейс ЮВ 215 в Усинск.

Задержки коснулись и рейсов, следующих в Пермь. Самолет из Казани (рейс ЮВ 541) приземлится в 14:20, что на час позже расписания. Рейс ЮВ 215 из Самары задержится на 25 минут и прибудет в 18:00. Рейс СУ 1768 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы прибудет в Пермь в 20:55, на полтора часа позже запланированного времени.

