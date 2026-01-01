Лыжник из Перми занял на Олимпиаде 15 место в гонке свободным стилем От победителя Савелий Коростелёв отстал на 1,06 минуты Поделиться Твитнуть

Скриншот: трансляция "Окко".

Лыжник из Перми Савелий Коростелёв, выступающий н Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе, пришёл 15-м в гонке на 10 км свободным стилем. Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Пермского края.

Дистанцию в 10 км он преодолел за 21,42 минуты, отстав от победителя на 1,06 минуты. Первое место занял теперь уже восьмикратный чемпион Олимпийских игр норвежец Йоханнес Клебо, завершивший гонку за 20,36 минуты.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 22-летний спортсмен занял четвёртое место в скиатлоне (10 км классическим стилем и 10 км свободным), а позже ему не удалось преодолеть квалификационный этап в спринте классическим стилем, из-за чего не вышел в четвертьфинал соревнования. Лидером квалификации стал также Йоханнес Клебо. Тогда же комментатор Дмитрий Губерниев негативно оценил выступление российских спринтеров на Олимпиаде, назвав ситуацию «абсолютной деградацией лыжного спринта в России».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.