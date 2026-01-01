Пермский лыжник в спринте на Олимпиаде занял 35 место Комментатор Дмитрий Губерниев назвал ситуацию «абсолютной деградацией лыжного спринта в России» Поделиться Твитнуть

фото с телетрансляции

22-летний лыжник из Перми Савелий Коростелев 10 февраля не преодолел квалификационный этап в спринте классическим стилем на Олимпийских играх и не вышел в четвертьфинал.

В спринтерских гонках квалификация проходит со стартом участников по одному. Лишь 30 сильнейших лыжников получают право продолжить борьбу в четвертьфинале, после чего следуют раунды на выбывание, завершающиеся финалом с участием шести спортсменов.

Для выхода в четвертьфинал Коростелеву необходимо было войти в первую тридцатку из 95 участников квалификации. Пермяк показал время 3 минуты 19,88 секунды, заняв 35-ю позицию. От лидера квалификации — шестикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо — он отстал на 12,5 секунды.

Комментатор Дмитрий Губерниев крайне негативно оценил выступление российских спринтеров на Олимпиаде. Он назвал ситуацию «абсолютной деградацией лыжного спринта в России».

Напомним, ранее пермяк Савелий Коростелёв занял четвёртое место в скиатлоне (10 км классическим стилем и 10 км свободным) на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

