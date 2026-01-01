Пермский олимпиец пытался оспорить четвёртое место в скиатлоне Впереди у Савелия Коростелёва ещё три выступления Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Савелий Коростелёв, 22-летний лыжник из Перми, как уже сообщалось, занял четвёртое место в скиатлоне (10 км классическим стилем и 10 км свободным стилем) на Олимпийских играх в Италии.

Российская сторона не согласилась с результатом. По мнению представителей лыжника, он должен был получить по итогам гонки «бронзу». Дело в том, что французский лыжник Матис Делож, который финишировал вторым, на последнем круге нарушил правила, срезав поворот. Судьи выдали ему желтую карточку во время гонки. После финиша жюри должно было решить, повлияло ли это нарушение на результат и должны ли быть пересмотрены итоги гонки.

В результате разбирательства организаторы не удовлетворили протест российской стороны, Савелий Коростелёв остался четвёртым.

Пермскому спортсмену предстоят выступления ещё в трёх дисциплинах: спринте 10 февраля, гонке с раздельным стартом 13 февраля и марафоне 21 февраля.

