Пермский лыжник занял четвёртое место в скиатлоне на Олимпиаде в Италии Он прошёл дистанцию за 46 минут и 14,6 секунды

Лыжник Савелий Коростелев завоевал четвёртое место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Так, 22-летний спортсмен прошёл 20-километровую дистанцию, включающую 10 км классическим стилем и 10 км свободным ходом, за 46 минут 14,6 секунды. До золотой медали ему не хватило всего 3,6 секунды: победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым финишировал француз Матис Делож, уступивший победителю 2 секунды, бронзовую награду получил норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет с отставанием в 2,1 секунды.

Коростелев — двукратный чемпион мира среди юниоров. Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 российских спортсменов, включая ещё одну лыжницу Дарью Непряеву.

