На «Пермь-Арене» установили первую ферму большепролётной конструкции кровли Все фермы будут смонтированы до конца августа

фото: ФРПК

На строящемся многофункциональном спортивном объекте «Пермь-Арена» подрядчики смонтировали первую ферму для большепролётной конструкции крыши, сообщили в Фонде развития Пермского края.

Всего на арене планируется установить 47 таких ферм. Самая короткая из них имеет длину 33,5 м, а самая длинная — почти 98 м. Все фермы будут смонтированы на арене до конца августа, одновременно с этим будет установлена кровля.

На объекте также возводят перегородки, заливают полы, монтируют лестницы и трибуны, а также проводят работы по устройству внутренней вентиляции. На фасаде ведется монтаж тестового участка облицовки, что позволит оценить внешний вид будущей арены, выбрать подходящие цветовые решения и крепёжные элементы.

Напомним, проект строительства многофункциональной спортивной арены реализуется на основе концессионного договора, заключённого между краевыми властями и ООО «Пермь-Арена» (учредитель — Фонд развития Пермского края). Строительство стартовало в 2021 году и должно завершиться в 2026-м.

Общая площадь объекта составит не менее 71 тыс. кв. м, высота здания — пять этажей (45,5 м). Под одной крышей разместятся две арены — основная (на 10,5 тыс. зрителей) и тренировочная (на 500 мест). Главный вход будет со стороны ул. Строителей, всего в здании будет 20 входов, более половины — для зрителей.

На 1 января 2025 года в строительство уже было вложено 790,81 млн руб. Основная сумма вложений была запланирована на прошлый год — 11,35 млрд, из которых 2,3 млрд — бюджетные средства. В 2026 году проектом программы запланированы инвестиции только из внебюджетных источников — на 8,22 млрд руб.

