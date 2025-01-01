На строящейся спортивной арене в районе ДКЖ начали устанавливать трибуны Всего в этом году в Прикамье построили и отремонтировали 60 спортивных объектов Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Дмитрия Махонина

На строительстве многофункциональной арены в районе ДКЖ начался пиковый период. Об этом 18 декабря сообщил в своих медиа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В частности, началась установка трибун. Их привозят в виде деталей из Краснокамска, где они изготавливаются, и монтируют на месте. На объекте ежедневно в две смены трудится более 500 специалистов— строители, монтажники, инженеры.

Каждая боковая балка трибуны весит 23 т, их поднимает 500-тонный кран, для монтажа каждой конструкции нужны четыре человека и час работы.

Строительство каркаса здания продолжается: работы ведутся одновременно на втором, третьем и четвёртом этажах. Первый этаж практически завершён, идёт монтаж перегородок основы будущего купола — кольцевой опорной балки с самым большим пролетом в 96 м.

В ближайшее время начнутся отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций и электросетей. В связи с этим подрядчик планирует увеличить численность рабочих до 1,5 тыс. человек.

Напомним, проект строительства многофункциональной спортивной арены реализуется на основе концессионного договора, заключённого между краевыми властями и ООО «Пермь-Арена» (учредитель — Фонд развития Пермского края). Строительство стартовало в 2021 году и должно завершиться в 2026-м.

Общая площадь объекта составит не менее 71 тыс. кв. м, высота здания — пять этажей (45,5 м). Под одной крышей разместятся две арены — основная (на 10,5 тыс. зрителей) и тренировочная (на 500 мест). Главный вход будет со стороны ул. Строителей, всего в здании будет 20 входов, более половины — для зрителей.

На 1 января 2025 года в строительство уже было вложено 790,81 млн руб. Основная сумма вложений запланирована на этот год — 11,35 млрд, из которых 2,3 млрд — бюджетные средства и 9,04 млрд — внебюджетные. В 2026 году проектом программы запланированы инвестиции только из внебюджетных источников — на сумму 8,22 млрд руб.

Дмитрий Махонин считает этот объект важным для Пермского края и держит стройку на личном контроле.

В этом году в Прикамье построили и реконструировали более 60 спортивных объектов. Среди них — недавно открытый стадион «Юность».

