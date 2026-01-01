Глава СК взял на контроль расследование дела о нарушении прав инвалида в Прикамье Несмотря на неоднократные обращения в различные органы с просьбой об установке пандуса, проблема не была решена Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нарушении прав инвалида в Краснокамске (Пермский край).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в одном из жилых домов Краснокамска не установлен пригодный для использования пандус. Из-за этого молодой человек с инвалидностью испытывает трудности при входе и выходе из подъезда. Несмотря на неоднократные обращения в различные органы с просьбой об установке пандуса, проблема не была решена.

По данному факту СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по региону Дмитрию Головкину представить доклад о ходе расследования и мерах, принимаемых для восстановления прав пострадавшего.

