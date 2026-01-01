В Прикамье из-за отсутствия пандуса для инвалида возбуждено уголовное дело Инвалиду-колясочнику трудно выйти из дома в Краснокамске Поделиться Твитнуть

скриншот видео / Народный фронт

В Краснокамске инвалид-колясочник сталкивается с проблемой спуска по лестнице из-за отсутствия пандуса. Отец молодого человека отправил видео в Народный фронт. На записи видно, как инвалид пытается спуститься по лестнице в дом №3 по ул. 10-й Пятилетки. Приспособление, установленное в подъезде, оказалось бесполезным для него.

Мужчина обратился в управляющую компанию «Надежда» с просьбой установить пандус, но не получил ответа. Тогда он обратился на прямую линию с президентом.

Народный фронт попросил администрацию Краснокамского округа обеспечить беспрепятственный доступ в дом для маломобильных граждан.

А накануне стало известно, что следователь СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Будут проведены необходимые следственные действия для восстановления прав гражданина. Ответственных за создание безбарьерной среды привлекут к ответственности.

