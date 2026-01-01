Ремонт здания для детской школы искусств в Перми завершат к сентябрю Ранее здесь хотели открыть приют для бездомных Поделиться Твитнуть

ТОС «Яблочкова»

Завершение капитального ремонта здания бывшего детского сада по ул. Муромской, 24 в Свердловском районе Перми планируется на сентябрь 2026 года. Об этом «Новому компаньону» заявили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время на объекте демонтирована кровля, ведутся работы по разборке перегородок, замене пола на первом этаже и устройству стяжки. Рабочие готовят перекрытия второго этажа для монтажа кровли.

Напомним, в июне 2025 года с ООО «Астрой» был заключён муниципальный контракт на разработку проектной документации и капитальный ремонт здания по ул. Муромской, 24. В двухэтажном здании площадью более 2 тыс. кв. м планируется разместить детскую школу искусств, учреждение дополнительного образования и общественный центр.

В детской школе искусств разместят мастерские рисунка и живописи, скульптуры и прикладного искусства, а также кабинет истории искусств, кладовые при мастерских, помещение для хранения художественного фонда.

Для учреждения дополнительного образования предусмотрены помещения для занятий по проектированию, сборке и настройке БПЛА, 3D-моделированию, конструированию BIGO, для занятий по вождению и креативному дизайну.

Что касается общественного центра, то на его площадях будут помещения общего пользования, актовый зал и административно-хозяйственные помещения. Вход в здание оборудуют пандусами.

Отметим, пустовавшее здание бывшего детсада сначала планировалось отдать под приют для бездомных, но после протестов местных жителей объект передали в городскую собственность.

