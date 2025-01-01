В Перми заключили контракт на капремонт здания по улице Муромской В нём планируют разместить детскую школу искусств и общественный центр Поделиться Твитнуть

ТОС «Яблочкова»

Как рассказали в управлении капстроительства администрации Перми, с ООО «Астрой» заключён муниципальный контракт на разработку проектной документации и капитальный ремонт здания по ул. Муромская, 24. Сейчас на этом объекте ведутся работы по обследованию здания и разрабатывается проектная документация. Все ремонтные работы планируется завершить в 2026 году.

В двухэтажном здании площадью более 2 тыс. кв. м планируется разместить детскую школу искусств, учреждение дополнительного образования и общественный центр. В детской школы искусств разместят мастерские рисунка и живописи, скульптуры и прикладного искусства, а также кабинет истории искусств, кладовые при мастерских, помещение для хранения художественного фонда.

Для учреждения дополнительного образования предусмотрены помещения для занятий по проектированию, сборке и настройке БПЛА, 3D-моделированию, конструированию BIGO, занятия по навыкам вождения и креативному дизайну. Что касается общественного центра, то на его площадях будут помещения общего пользования, актовый зал и административно-хозяйственные помещения. Вход в здание оборудуют пандусами.

Как ранее писал «Новый компаньон», участие в конкурсе по заключению контракта приняли две организации. Победителем была выбрана компания, предложившая выполнить работы на 10 тыс. руб. меньше начальной цены контракта. Им стала фирма «Астрой», которая до конца года должны все закончить за 160,83 млн руб. (начальная цена составляла 160,84 млн).

Отметим, пустовавшее здание бывшего детсада планировалось отдать под приют для бездомных, но после протестов местных жителей объект передали в городскую собственность. Помещения в отремонтированном здании займут МАУ ДО «Детская школа искусств» (ДШИ), учреждение, оказывающее услуги по дополнительному образованию, и общественный центр.

ООО «Астрой» зарегистрировано в 2021 году. Основной вид деятельности — строительство зданий. Компания выполняет работы по капитальному ремонту зданий, а также возвела в м/р Новобродовском в Перми пожарное депо.

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