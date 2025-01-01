В Перми определили подрядчика по ремонту здания на Муромской Здесь откроют общественный центр Поделиться Твитнуть

ТОС «Яблочкова»

МКУ «Управление технического заказчика» заключило контракт на выполнение работ по ремонту здания на Муромской, 24 в Перми под центр дополнительного образования с пермским подрядчиком. Информация размещена на сайте госзакупок.

Участие в конкурсе приняли две организации. Победителем была выбрана компания, предложившая выполнить работы на 10 тыс. руб. меньше начальной цены контракта. Им стало ООО «Астрой». Работы будут выполнены до конца года за 160,83 млн руб. (начальная цена составляла 160,84 млн).

Ранее пустующее здание бывшего детского сада планировалось отдать под приют для бездомных. После протестов местных жителей планы были отменены, объект передали в городскую собственность. Помещения в отремонтированном здании займут МАУ ДО «Детская школа искусств» (ДШИ), учреждение, оказывающее услуги по дополнительному образованию, и общественный центр.

По информации Checko, ООО «Астрой» было зарегистрировано в 2021 году. Основной вид деятельности — строительство зданий. По итогам 2024 года выручка составила 63,6 млн руб., чистая прибыль — 252 тыс. руб. ООО является участником госзакупок, основной заказчик — УКС Пермского округа. Компания выполняет работы по капитальному ремонту зданий, а также возвела в м/р Новобродовском в Перми пожарное депо.

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