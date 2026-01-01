Министр культуры Прикамья прокомментировала назначение директора музея PERMM Подходы к управлению учреждением будут изменены Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Как уже сообщал «Новый компаньон», с 12 февраля Елена Новикова официально стала директором Музея современного искусства ПЕРММ. В четверг состоялось её представление коллективу. Назначение прокомментировала министр культуры Прикамья Алла Платонова.

«В очередной раз подчеркну, как важен для нас музей современного искусства и его дальнейшее успешное развитие, работа со значительной собственной коллекцией, просветительские, образовательные и выставочные кураторские проекты, детские программы и работа со зрителем. Музей широко известен за пределами края, и мы стремимся дать все возможности для его дальнейшего органичного развития, — отметила глава минкульта. — Сейчас мы фактически меняем подход к управлению учреждением. Елена Николаевна — опытный руководитель и организатор. Ее первые задачи — формирование экспертного и художественного совета, поиск кураторов, которые смогут продолжить научную и выставочную работу музея. Хочу пожелать хорошего старта и мудрых решений! В добрый путь!»

Напомним, 38-летняя Елена Новикова до недавнего времени трудилась заместителем директора Пермского дома народного творчества «Губерния». Музей современного искусства ПЕРММ оставался без руководителя более года после того, как в декабре 2024-го пост директора покинула Наиля Аллахвердиева.

