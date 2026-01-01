Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Елена Новикова вступила в должность директора музея в Перми Новый директор был официально представлен коллективу ПЕРММ Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в министерстве культуры Пермского края, с 12 февраля Елена Новикова официально является директором Музея современного искусства ПЕРММ. В 11:00 состоялось её представление коллективу.

Как мы уже сообщали, 38-летняя менеджер культуры до недавнего времени трудилась заместителем директора Пермского дома народного творчества «Губерния». Елена Новикова — выпускница историко-политологического факультета ПГНИУ.

Музей современного искусства ПЕРММ оставался без руководителя более года после того, как в декабре 2024-го пост директора покинула Наиля Аллахвердиева.

