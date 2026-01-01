После вмешательства прокуратуры в Перми закрыли квест-рум в подвале
В нём во время мероприятий дети подвергались физическому насилию
В Перми решением Мотовилихинского районного суда прекращена деятельность организации Black Quest, проводившей квесты для несовершеннолетних с грубыми нарушениями норм безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
По данным ведомства, причиной закрытия стали нарушений санитарных и пожарных норм, которые создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей. Организация «прославилась» случаями жестокого обращения с детьми во время квестов, включая физическое насилие и психическое давление.
В связи с выявленными нарушениями прокурор Мотовилихи обратился с иском в районный суд и потребовал запретить эксплуатацию подвальных помещений для развлекательных мероприятий для детей. В суде удовлетворили этот иск.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.