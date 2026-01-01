После вмешательства прокуратуры в Перми закрыли квест-рум в подвале В нём во время мероприятий дети подвергались физическому насилию Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

В Перми решением Мотовилихинского районного суда прекращена деятельность организации Black Quest, проводившей квесты для несовершеннолетних с грубыми нарушениями норм безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По данным ведомства, причиной закрытия стали нарушений санитарных и пожарных норм, которые создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей. Организация «прославилась» случаями жестокого обращения с детьми во время квестов, включая физическое насилие и психическое давление.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Мотовилихи обратился с иском в районный суд и потребовал запретить эксплуатацию подвальных помещений для развлекательных мероприятий для детей. В суде удовлетворили этот иск.

Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре прошлого года прокуратура провела проверку в другом квест-руме, расположенном в Свердловском районе Перми. Заведение находилось в подвале многоквартирного жилого дома. Надзорное ведомство провело там проверку и обнаружила нарушения требований пожарной безопасности, в помещении не было системы противодымной вытяжной вентиляции. Владельца обязали устранить нарушения, но он это не сделал, поэму заведение было закрыто по решению суда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.