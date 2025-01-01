Пермская прокуратура из-за нарушений закрыла квест-рум Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура провела проверку квест-рума, расположенного в подвале многоквартирного жилого дома, и выявила серьёзные нарушения. В частности, в помещении не соблюдались требования пожарной безопасности — отсутствовала система противодымной вытяжной вентиляции. Об этом пишет «Рифей»

Владельцу заведения было направлено представление с требованием устранить нарушения, однако организация не выполнила предписание. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении обеспечительных мер — ввести запрет на дальнейшую работу квест-рума. Суд удовлетворил это требование.

