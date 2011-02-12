В Пермском крае отменён режим «Беспилотная опасность» Международный аэропорт Большое Савино возобновил работу Поделиться Твитнуть

В минтеребезе региона сообщили, что в режим «Беспилотная опасность» в Пермском крае снят. Напомним он он был объявлен 12 февраля около 11 час.

В Росавиации также сообщили, что аэропорт Большое Савино в Перми возобновил приём и отправку самолётов.

Согласно онлайн-табло, в краевом центре задерживаются два рейса в Москву: один на четыре часа, другой на два. Кроме того, задерживаются рейсы из Шарм-эш-Шейха, Пхукета и столицы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.