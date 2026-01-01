В Пермском крае объявлен режим «беспилотной опасности» Аэропорт Большое Савино временно закрыт Поделиться Твитнуть

Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края в 11:10 12 февраля, в Прикамье объявлен режим «беспилотной опасности».

Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и проявлять бдительность.

В случае необходимости следует обратиться в службу экстренной помощи по номеру 112.

В Росавиации сообщили, что в пермском аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

План «Ковёр» также введён в Березниках в радиусе 50 км.

Напомним, суть плана «Ковёр» в режиме закрытого неба, при котором все находящиеся в воздухе самолёты или вертолёты (за некоторыми исключениями) обязаны немедленно приземлиться или покинуть определённую зону.

