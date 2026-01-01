Учебный корпус для политехнического колледжа в Березниках построит КРПК Работы должны быть завершены в феврале 2028 года Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Пермском крае завершился конкурс на выбор подрядчика для строительства учебного корпуса Березниковского политехнического колледжа. Работами, как сообщили в минстрое, займётся АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК).

На сайте госзакупок указано, что на конкурс была подана только одна заявка, она была признана соответствующей требованиям. Подрядчик выполнит работы по начальной (максимальной) цене — 1 млрд 580,2 млн руб.

Новый корпус будет включать современные учебные классы, мастерские, лаборатории, актовый и спортивный залы, а также библиотечно-информационный центр и столовую. Здание будет возведено на участке площадью 7,7 тыс. кв. м рядом с общежитием колледжа, расположенным на ул. Ивана Дощеникова (в районе ЖК «Любимов»). Как выяснил «Новый компаньон», работы по возведению нового корпуса должны быть завершены к концу февраля 2028 года.

Ранее КРПК уже заключила договор на строительство студенческого общежития. В настоящее время ведутся подготовительные работы. Территория вокруг учебного корпуса и общежития планируется как единое пространство.

В техникуме обучается более 1,5 тыс. студентов.

