Строительством общежития для колледжа в Березниках Прикамья займётся КРПК Стоимость работ составит 747 млн рублей

KamranAydinov / freepik.com

В Прикамье определили подрядчика по строительству общежития для иногородних студентов колледжа в Березниках. По информации, опубликованной на сайте госзакупок, на участие в конкурсе поступила всего одна заявка, признанная соответствующей требованиям.

Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минзакупок, победителем признано АО «Корпорация развития Пермского края». Контракт будет подписан по начальной цене — 747,17 млн руб.

По условиям контракта, подрядчик должен приступить к работам 29 декабря 2025 года или со дня, следующего за днём заключения госконтракта, и выполнить работы до 28 июля 2027 года, но не позднее чем за 577 дней с даты его заключения. Общежитие будет построено на ул. Ивана Дощеникова, между ул. Строителей и ФОК «Любимов» (ул. Дощеникова, 21), на участке площадью 7,7 тыс. кв. м.

