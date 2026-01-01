Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский туроператор возобновляет вертолётные экскурсии на плато Маньпупунёр За пять лет стоимость экскурсии выросла на треть Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

Зимне-весенний сезон экскурсионных полетов на вертолёте на плато Маньпупунер стартует 27 февраля и продлится до 10 апреля. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на туроператора ООО «Урал турс».

Компания планирует шесть вылетов из Ныроба на вертолете Ми-8Т. Стоимость тура на одного человека составляет 94,5 тыс. руб. В 2021 году, когда на Маньпупунёр летали корреспонденты «Нового компаньона», стоимость тура была около 60 тыс. руб.

Следующая серия экскурсий планируется на летний сезон, но их количество и стоимость ещё не определены.

Полеты будут выполняться на воздушном судне авиакомпании «Геликс».

Маньпупунер является природным памятником и находится на территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми. На вершине плато находятся семь каменных столбов выветривания высотой от 30 до 42 м.

В 2025 году в России вышел мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунёр» (18+), полностью снятый в Пермском крае с участием пермских актёров Михаила Чуднова, Михаила Орлова и Алексея Корсукова.

