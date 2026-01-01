Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской художественной галерее создадут выставку «Труд как искусство» Конкурс «Арт-резиденция» поддержал проект в честь Года промышленности в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Александр Дейнека. Стахановцы. Фото: permartmuseum.ru

Как уже сообщал «Новый компаньон», завершился конкурс культурных проектов «Арт-резиденция» в Центре по реализации проектов в сфере культуры. Гранты получили десять учреждений, среди которых — Пермская художественная галерея с проектом передвижной выставки «Труд как искусство» (0 +), которая создаётся в честь Года промышленности в Пермском крае.

Концепция выставки — показать историческое и социальное значения труда через призму искусства и отражение художниками ХХ века трудовых будней, ценности рабочего класса и его вклада в общество.

Работа передвижной выставки планируется с мая по ноябрь.

