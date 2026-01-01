Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский губернский оркестр готовится к юбилею Программа 85-летия коллектива стала победителем конкурса «Пермская арт-резиденция» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центр по реализации проектов в сфере культуры подвёл итоги ежегодного конкурса творческих проектов «Пермская арт-резиденция». Среди десяти победителей — проект «85 лет Пермскому губернскому оркестру».

Главное событие программы — юбилейный концерт (6+) 8 ноября в ДК им. Солдатова, в котором Пермский губернский оркестр вновь продемонстрирует зрителям, что на одной сцене могут органично сосуществовать разные жанры и стили. В концерте примут участие приглашённые дирижёры: главный дирижер Ярославского муниципального духового оркестра Анатолий Зубарев и доцент кафедры медных духовых и ударных инструментов Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Алексей Ларин; а также другие гости: академический хор «Млада», ансамбль уральского танца «Камушка», ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», солисты Пермского академического театра оперы и балета и другие.

Среди других событий проекта — выставка (0+), посвященная юбилею коллектива в ДК им. М.И. Калинина, где находится репетиционная база оркестра. На выставке будут представлены фотографии, награды, музыкальные инструменты и другие экспонаты, позволяющие проследить вехи музыкального пути одного из старейших творческих коллективов не только на Урале, но и в России. Открытие выставки пройдет в начале ноября в сопровождении живой музыки оркестра.

В качестве юбилейных позиционируется четыре концерта (0+), которые пройдут в июне—августе 2026 года на набережной Камы. Для них оркестр готовит специальную юбилейную программу с хореографическими номерами.

