В Пермском крае провисанием крыши в многоквартирном доме заинтересовалась прокуратура Кровля не выдержала тяжести снега

фото: администрация Кунгурского округа

Кунгурская городская прокуратура инициировала проверку по факту повреждения многоквартирного дома. Напомним, 9 февраля 2026 года из-за скопления снега произошло повреждение (провисание) кровли дома №77, расположенного по ул. Свободы в Кунгуре.

Как рассказали в надзорном органе, прокурор будет оценивать, насколько своевременно и качественно ответственные лица осуществляли уборку снега с крыши, а также насколько эффективно они обеспечивали содержание общего имущества дома. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено по данному инциденту правоохранительными органами.

Ранее происшествие прокомментировали местные власти. Как сообщили в администрации, в связи с ЧП было созвано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было решено ввести режим повышенной готовности. А управляющая компания в тот же день приступила к очистке кровли от снега и установке специальных поддерживающих конструкций для стропильной системы. Жильцам, чьи квартиры пострадали, предложено временное жильё из маневренного фонда.

