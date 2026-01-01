У ЖК «Арсенал» в Перми построят спорткомплекс Для его размещения рассматривают участок в 0,6 га Поделиться Твитнуть

Рядом с жилым комплексом «Арсенал» в Свердловском районе Перми планируется строительство многофункционального спортивного комплекса. Как стало известно «Новому компаньону», краевые власти поручили ООО «Пермархбюро» в течение двух лет подготовить для этого проект планировки и проект межевания территории.

Для размещения будущего спорткомплекса рассматривается площадка на пересечении улиц Красные Казармы и Василия Татищева. Общая площадь территории составит почти 0,6 га. Площадь будущего объекта ориентировочно составит 1,5 тыс. кв. м. По данным публичной кадастровой карты, на участке разрешено строительство магазинов и бытовое обслуживание.

Ранее «Новый компаньон» писал, что рядом с ЖК «Арсенал» ПЗСП также рассматривает участок под КРТ. ООО СЗ «Смышляева» намерено застроить территорию южнее улиц Дмитрия Смышляева и Красных Казарм жилыми домами, предусмотреть муниципальные помещения и дорожную сеть с парковками. По предварительным данным, компания построит парковки на 292 машино-места, доступные для всех жителей города, а также досуговый центр для жителей района.

