Пермский застройщик планирует освоить участок за ЖК «Арсенал»

На заседании комиссии по ПЗЗ 20 ноября проект ПЗСП был одобрен

жк арсенал

  Константин Долгановский

ПЗСП планирует застроить территорию за ЖК «Арсенал» в Свердловском районе Перми. По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», компания ПЗСП через свою структуру ООО СЗ «Смышляева», зарегистрированную в октябре, обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с просьбой установить границы комплексного развития своей территории на карте градзонирования Перми. Речь идёт о территории южнее улиц Дмитрия Смышляева и Красных Казарм. На заседании комиссии 20 ноября проект ПЗСП был одобрен.

Согласно плану компании, на новой территории планируется возвести жилые дома, дорожную сеть с парковками, а также помещения, которые впоследствии будут переданы в муниципальную собственность. Общая площадь двух участков, которые ПЗСП планирует использовать для застройки, составляет 7,4 тыс. кв. м. Они расположены за домами ЖК «Арсенал» по ул. Красные Казармы, 67 и ул. Турчевича, 8. По данным онлайн-справочника 2ГИС, в настоящее время эти участки используются как парковка. Публичная кадастровая карта указывает, что разрешенное использование территории — многоквартирные дома с встроенными нежилыми помещениями на первых этажах. В соответствии с правилами землепользования и застройки, эта площадка относится к территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2.

ЖК «Арсенал», расположенный в центре Перми, был построен холдингом «Сатурн-Р», но из-за проблем со строительством IV очереди проекта компания не смогла завершить работы и продала оставшуюся землю застройщику «Мегаполис». Жители города и местные власти неоднократно отмечали проблемы с нехваткой парковочных мест в этом жилом комплексе.

Коммерческий директор ПЗСП Кирилл Николаев подтвердил подачу заявления в комиссию по землепользованию и застройке об установлении границ КРТ. По предварительным данным, ПЗСП планирует построить улично-дорожную сеть и парковки на 292 машино-места (в настоящее время здесь 205 мест), доступные для всех жителей города. Это позволит полностью решить проблему дефицита парковочных мест в микрорайоне. Помимо дорожной инфраструктуры, планируется возведение досугового центра для жителей района. На участке предполагается строительство жилого комплекса комфорт-класса с подземным паркингом и коммерческими помещениями на первых этажах. Проект находится на начальной стадии разработки, и конкретные параметры освоения территории пока не определены.

