Глава Перми экстренно созывает штаб по благоустройству

Мэр недоволен уборкой улиц

уборка снега

  Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин принял решение провести 11 февраля штаб по благоустройству, чтобы обсудить ситуацию с уборкой улиц.

Накануне он проехал по нескольким районам города, откуда поступало большинство комментариев об уборке снега, и лично оценил ситуацию на дорогах и тротуарах.

«К сожалению, убедился, что поводов для недовольства жителей достаточно. Будем детально разбирать исполнение поручений и корректировать работу дорожных служб. О результатах обязательно сообщу позже», — заявил градоначальник.

Ранее сообщалось, что пермские власти усилили контроль за вывозом снега. В городе массово начали фиксироваться случаи несанкционированного складирования снежных масс. Жителей призвали присылать в мэрию адреса таких свалок. "Ваши сообщения помогут нам оперативно проверить и принять меры», — обратился Соснин к жителям через свой телеграм-канал.

