Пермские власти усилили контроль за вывозом снега Градоначальник попросил жителей фиксировать нарушения

Константин Долгановский

После сильных снегопадов в Перми продолжается активная уборка улиц и дорог. За последнюю неделю подрядчики вывезли более 100 тыс. кубометров снега, а всего с начала зимы — свыше 672 тыс. кубометров, сообщили в мэрии.

Снег и снежно-ледовые массы принимают на полигонах, расположенных на улицах Промышленная, Ласьвинская и Сылвенский тракт. Однако зафиксированы случаи несанкционированного складирования снега. Одна из таких свалок находится по ул. 1-й Бахаревской, 18 и вызывает жалобы местных жителей. Глава Перми Эдуард Соснин взял ситуацию под личный контроль.

«Если вы заметили незаконную свалку снега, пожалуйста, сообщайте нам адреса и фиксируйте нарушителей на фото или видео. Ваши сообщения помогут нам оперативно проверить и принять меры», — обратился Соснин к жителям через свой телеграм-канал.

Мониторинг несанкционированных свалок проводит МКУ «Административно-техническая инспекция города Перми». За незаконный сброс снега предусмотрена административная ответственность.

Жители могут сообщить о случаях складирования снега в неположенных местах в МБУ «Полигон» по тел. 258-06-88 (доб. 2) или в районную администрацию.

Если у вас есть замечания по уборке придомовых территорий, обращайтесь в обслуживающую организацию. При отсутствии реакции можно направить жалобу в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (ул. Клары Цеткин, 10а, тел.: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в районную администрацию.

Для решения вопросов уборки общественных мест (тротуаров, дорог, парков и скверов) обращайтесь в территориальные отделы МКУ «Пермблагоустройство»:

— Дзержинский и Ленинский районы: +7 902 630-07-08;

— Свердловский район и п. Новые Ляды: +7 902 630-06-20;

— Мотовилихинский район: +7 902 630-07-09;

— Индустриальный район: +7 902 630-11-71;

— Орджоникидзевский район: +7 902 630-06-83;

— Кировский район: +7 902 630-06-21.

