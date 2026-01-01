Рейс из Перми в Усинск задерживается на шесть часов Самолёт должен был улететь в 13 часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми более чем на шесть часов задерживается вылет самолёта в Усинск. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Большое Савино на 10 февраля.

По расписанию рейс № ЮВ 239 авиакомпании «ЮВТ Аэро» должен был вылететь из столицы Прикамья в 13:00. Как указано на сайте аэропорта, вылет самолёта Bombardier перенесли на 19:20. Посадка на борт запланирована только в 18:40. При этом регистрация пассажиров началась в 11:33.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 4 февраля в Перми перенесли вылет самолёта, следующего в Камрань (Вьетнам). Сначала рейс отложили на шесть часов, до 03:20 5 февраля, а затем до 6 февраля. Общее время ожидания составило около суток.

