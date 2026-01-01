Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На кинофестиваль в Пермь приедет «российский Илон Маск» В рамках Future.doc впервые пройдёт научный слэм Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма "FosFeno". Фото: IMDB.com

На пресс-конференции по поводу 20-летия «Пермской синематеки» 10 февраля руководитель отдела проектов синематеки Гульназ Бакиева рассказала подробности фестиваля научно-популярного кино Future.doc, который, как уже писал «Новый компаньон», пройдёт в Перми 9-12 апреля.

Специальным гостем события будет предприниматель-инноватор, сооснователь компании бионических протезов «Моторика» Илья Чех, которого называют «российским Илоном Маском». Он проведёт творческую встречу со зрителями фестиваля, а также выступит в качестве амбассадора события, рассказывая о фестивале на своих ресурсах.

Новинкой в рамках Future.doc станет научный слэм — продолжение популярной пермской традиции научных боёв. В поединке должны встретиться представители самых разных научных дисциплин. Сейчас идёт приём заявок, организаторы фестиваля надеются выбрать шесть-семь участников: учёных, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов старших курсов. Заявки принимаются до 24 февраля.

Оценивать участников слэма будет два жюри: зрительское и экспертное. Соответственно, возможно, что победителей тоже будет два.

На открытии Future.doc будет показан фильм «FosFeno» (2025, 12+) режиссёра Мигеля Филгейреша (Португалия). Это поэтическая история о том, как на севере Португалии стараются сосуществовать люди, лошади и волки.

