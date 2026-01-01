Индекс промпроизводства в Пермском крае продолжил снижаться За месяц в декабре показатель продемонстрировал рост на 11,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс промышленного производства в Пермском крае за январь-декабрь 2025 года показал снижение на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные приводит Пермьстат.

Положительная динамика была зафиксирована только в сфере добычи полезных ископаемых — рост составил 0,3%. Наиболее заметное снижение — в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений (-16%).

Если сравнивать индекс промпроизводства за декабрь 2025 года с показателем за 2024-й, можно отметить снижение на 2,2%. Снижение произошло в обрабатывающих производствах — на 5,5%, заметнее всего в производстве табачных изделий — на 60,2%. Самый ощутимый рост продемонстрировала сфера водоснабжения и организации сбора и утилизации отходов — на 7,4%.

При этом в декабре по сравнению с ноябрём 2025 года индекс показал рост на 11,9%. Заметнее всего — в сфере водоснабжения и организации сбора и утилизации отходов (+30,3%). В сфере обрабатывающих производств (+16,3%) наиболее ощутимый рост наблюдался в производстве электрического оборудования (+76,1%), в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (+8,3%) — в производстве и распределении газообразного топлива (+30,9%), в сфере добычи полезных ископаемых (+5,1%) — предоставление услуг (+66,4%).

Напомним, за январь-ноябрь 2025 года индекс промпроизводства также показал снижение по сравнению с АППГ на 1,8%. При этом год к году показатель снизился на 1,5%, а к октябрю 2025-го — на 4,7%.

