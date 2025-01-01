В Пермском крае снизился индекс промпроизводства По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он упал на 1,8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с января по ноябрь 2025 года индекс промышленного производства упал на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2024-го. В ноябре текущего года этот показатель снизился на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и на 4,7% по сравнению с октябрём 2025-го. Эти данные предоставил Пермьстат.

В ноябре 2025 года рост в годовом выражении продемонстрировали производства кокса и нефтепродуктов (+11,2%), неметаллической минеральной продукции (+8,3%) и готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) (+6,4%). При этом значительно снизились объёмы производства в добычи металлических руд (—48,7%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (—45%), электрического оборудования (—15,9%).

Если сравнивать с октябрем 2025 года, то в ноябре выросли такие отрасли, как обеспечение электрической энергией, газом и паром (+13,7%), производство и распределение газообразного топлива (+15,2%), выпуск, передача и распределение электроэнергии (+14,5%), а также производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+12,6%).

