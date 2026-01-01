В здании бывшего «Детского мира» в Перми откроют отель RoSel Hill Он начнёт работать весной этого года Поделиться Твитнуть

ТД "Петропавловский" в Перми

yandex.ru

В здании бывшего «Детского мира» (Пермь, ул. Куйбышева, 36) готовится к открытию отель RoSel Hill на 32 номера. Об этом «Новому компаньону» рассказала управляющая RoSel Hill Марина Плотникова. Она уточнила, что первых постояльцев отель примет во втором квартале 2026 года. Клиентам будут доступны номера четырёх типов: Standart, Superior, Premium и Family Room.

Подрядчиком выступило березниковское ООО «Добрая компания», которое возглавляет Александр Сафронов. Он также руководит строительно-монтажным трестом «Химмашсервис».

Фото: RoSel Hill

Отметим, в здании «Детского мира» уже открылся ресторан ROS с авторской кухней.

Напомним, в июле 2025 года строительно-монтажный трест «Химмашсервис» (собственник ТЦ «Петропавловский») представил на градсовете концепцию строительства отеля возле здания бывшего «Детского мира». Тогда инвестор сообщил, что будущий отель будет выполнен в стиле современной классики и минимализма.

По его словам, номерной фонд будет состоять из 59 современных номеров средней площадью 25 кв. м, в здании отеля также будут предусмотрены сауна и фитнес-зал.

