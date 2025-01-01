Алёна Бронникова Концепцию строительства отеля за Политехом в Перми отправили на доработку Инвестор планирует возвести шестиэтажную «трёхзвёздочную» гостиницу Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство имущества и градостроительной деятельности Пермского края

Собственник ТЦ «Петропавловский» (пересечение улиц Куйбышева и Екатерининской) в Перми — строительно-монтажный трест «Химмашсервис» — представил на градсовете концепцию строительства отеля рядом с торговым центром. Заседание состоялось 18 июля.

Ранее проект был рассмотрен на рабочей группе по вопросам архитектурной деятельности. Власти отметили, что он соответствует всем нормам высотности, этажности, проценту остекления и посадке относительно красных линий.

По словам представителя инвестора, будущий отель будет выполнен в стиле современной классики и минимализма. Здание будет шестиэтажным, рассчитанным на 59 номеров средней площадью 25 кв. м, со спа-центром, сауной и спортивным залом. Общая площадь застройки составит 500 кв. м. Гостиница получит категорию «три звезды».

«На рабочей группе коллеги задавали вопросы и обращали внимание на угол со стороны перекрёстка. В настоящее время на объекте в этом месте располагается четыре липы. Предлагаем в рамках рабочего процесса доработку отдельного раздела ландшафтного дизайн-проекта с высаживанием крупномерных деревьев с вечерней подсветкой», — добавил представитель инвестора.

Участники градсовета одобрили фасадные решения, однако во время обсуждения торца здания со стороны перекрёстка мнения разделились. Так, гендиректор архбюро «ЛАД» Максим Моховиков обратил внимание, что на представленной визуализации будущего здания торец закрыт деревом.

Директор Института территориального планирования Пермского края Елена Ермолина ответила, что при рассмотрении концепции на рабочей группе она настаивала на озеленении: «Потому что когда мы говорим про архитектуру и градостроительство, мы как будто говорим только про объём, но это и про среду. Поэтому должен быть отдельный проект благоустройства городской среды на этот угол с высадкой крупномеров. Угол — это не только про стену и про фасад, угол — это как будто бы и про среду».

Глава Минимущества Прикамья Лариса Ведерникова предложила инвестору проработать два варианта фасадных решений с учётом мнений экспертов. И вынести повторное рассмотрение концепции на рабочую группу, где будет принято окончательное решение. После этого инвестор сможет приступить к проектированию.

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