В Перми представили концепцию будущего отеля в центре города Гостиница будет соответствовать уровню «три звезды» Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство имущества и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми состоялось заседание рабочей группы по вопросам архитектурной деятельности. Эксперты обсудили ряд концепций будущих объектов, которые построят в городе. Одно из них — отель на пересечении улиц Куйбышева и Екатерининской. Об этом сообщает краевое минимущества.

Шестиэтажное здание отеля RoSel планируют выполнить в стиле современной классики. На фасадах разместится архитектурная подсветка, а цветовые решения лаконично впишутся в городскую среду. Гостиница будет соответствовать трёхзвёздочному уровню.





В отеле должны оборудовать номерной фонд и фитнес-клуб. Инвестор планирует создать несколько десятков номеров.





В минимущества подчеркнули, что проект отеля соответствует всем нормам высотности, этажности, проценту остекления и посадке относительно красных линий. Гендиректор архбюро «ЛАД» Максим Моховиков рекомендовал доработать внешний вид и сделать меньше акцентности, а гендиректор «ПСК «АФ-ПРОЕКТ» Альберт Фатыхов обратил внимание на наличие нескольких торцов у здания и предложил их визуально усилить.





Напомним, рабочая группа была создана при минимущества Пермского края. В неё входят архитекторы, градостроители и эксперты в области урбанистики. Их основная задача — разработка проектов по улучшению архитектурных решений в Прикамье. Кроме того, эксперты изучают опыт архитектурной деятельности в других регионах России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.