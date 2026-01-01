Прокуратура подтвердила ненадлежащее содержание территории больницы в Прикамье В начале февраля медики вынуждены были нести пациента по сугробам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Губахи завершила проверку, инициированную после сообщений в Сети о трудностях с подъездом машины скорой помощи к приемному отделению городской больницы. Инцидент произошел в начале февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка показала наличие недостатков в содержании прилегающих территорий лечебного учреждения, однако не было обнаружено задержек в доставке пациентов медицинским транспортом. Руководству больницы было вынесено официальное представление о необходимости устранения выявленных проблем.

В надзорном ведомстве уточили, что уборка снега началась сразу же после поступления жалобы, и территория была приведена в порядок в кратчайшие сроки.

Напомним, в начале февраля в медики в Губахе вынуждены были нести пациента до больницы по сугробам, так как медицинский автомобиль не смог подъехать ко входу лечебного учреждения из-за снежных заносов. Соответствующая видеозапись появилась в соцсетях.

