В Прикамье медицинский автомобиль не смог довезти пациента до больницы из-за сугробов Власти прокомментировали происшествие

Константин Долгановский

В администрации Губахинского округа прокомментировали инцидент с пациентом, которого медики вынуждены были нести до больницы, так как медицинский автомобиль не смог подъехать ко входу лечебного учреждения из-за снежных заносов. Ранее в соцсетях появилась соответствующая видеозапись.

«На видео, размещенном ВКонтакте в группе «Информ-Губаха», зафиксирована территория по ул. Дегтярёва, 1, принадлежащая ГБУЗ «ГКБ № 4». Расчистка территории больницы к зоне ответственности муниципалитета не относится. Её осуществляют подрядчики по договору с ГБУЗ «ГКБ № 4», — сообщили «Новому компаньону» в местной администрации.

В администрации добавили, что 1 февраля с 22:00 до 23:00 эта территория была полностью расчищена.

По данным властей, в ночь на 1 февраля на территории Губахинского муниципального округа прошёл обильный снегопад с сильными порывами ветра. Утром 1 февраля подрядная организация ООО «Сармат», согласно заключенному ранее муниципальному контракту, вывела для уборки снега 18 единиц техники (в Губахе — семь единиц, в Гремячинске — шесть, в посёлках округа — пять). На следующий день, 2 февраля, работы по расчистке территории продолжились.

