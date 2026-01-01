Татьяна Кузнецова официально возглавила «Центр управления» Перми Она заняла пост 28 январа Поделиться Твитнуть

Согласно данным ЕГРЮЛ, организация МКУ «МЦУ» Перми (Муниципальное казённое учреждение «Муниципальный центр управления» города Перми) зарегистрирована 28 января 2026 года. В этот же день организация была зарегистрирована и в Социальном фонде России. Её юридический и фактический адрес: Пермь, ул. Сибирская, 15.

Основным видом деятельности организации МКУ «МЦУ» Перми является «деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая». Как стало известно «Новому компаньону», организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД. как «Виды издательской деятельности прочие», «Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки», «Деятельность web-порталов», «Издание книг», «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» и др.

Директором центра с 28 января официально стала Татьяна Кузнецова.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ-Прикамье», с сентября 2017 года Кузнецова работала в администрации Лысьвенского округа, где руководила аппаратом администрации и возглавляла отдел по связям с общественностью. Ранее Кузнецова была корреспондентом ООО «Наше Новое Телевидение». После муниципальной службы занимала должность начальника отдела кадров на одном из крупных машиностроительных предприятий.

Напомним, в августе 2025 года было объявлено о создании МКУ «МЦУ». Уже 20 января этого года на сайте администрации Перми было обнародовано постановление, утверждающее устав данного центра. Согласно документу, администрация города возьмет на себя роль учредителя, а руководителем аппарата станет глава города. Основные функции МКУ будут включать обработку обращений граждан, поступающих через социальные сети, мессенджеры и другие каналы, а также методическую помощь органам власти в работе с обратной связью и ведение официальных страниц.

В Пермском крае с 2020 года функционирует Центр управления регионом. Создание центра управления на муниципальном уровне в Перми стало его первым аналогом.

