«Центр управления» Перми возглавит Татьяна Кузнецова Она займёт пост с начала февраля

Администрация Перми

Директором МКУ «Муниципальный центр управления» (МЦУ) Перми станет Татьяна Кузнецова, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». С сентября 2017 года она работала в администрации Лысьвенского округа, где руководила аппаратом администрации и возглавляла отдел по связям с общественностью. Ранее Кузнецова была корреспондентом ООО «Наше Новое Телевидение». После муниципальной службы занимала должность начальника отдела кадров на одном из крупных машиностроительных предприятий. В новой должности Татьяна Кузнецова начнет работать с начала февраля.

В августе 2025 года стало известно о создании МКУ «МЦУ». 20 января текущего года на сайте администрации Перми было опубликовано постановление, утверждающее устав центра. Согласно документу, администрация города будет выполнять функции учредителя, а руководителем аппарата выступит глава города. Основные задачи МКУ включают обработку обращений граждан, поступающих через социальные сети, мессенджеры и другие каналы, а также методическую поддержку органов власти в работе с обратной связью и ведение официальных страниц.

Напомним, в Пермском крае с 2020 года действует Центр управления регионом, и создание «Центра управления» на муниципальном уровне в Перми станет его первым аналогом.

