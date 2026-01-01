В Пермском крае замедлился прирост вкладов в банках За год объём депозитов вырос на 15,8% Поделиться Твитнуть

По итогам 2025 года в Пермском крае зафиксировано замедление прироста вкладов в банках. Так, в 2024 году прирост составлял 23,6%, в прошлом году показатель сложился в 15,8%. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Объём вкладов населения Прикамья в российских банках на 1 января 2026 года достиг 333 тыс. руб. на душу населения, годом ранее он составлял 287 тыс. руб. При этом показатель в 2025 году оказался эквивалентен размеру 5,7 номинального среднемесячного дохода, немного снизившись за год — с 5,8.

В целом по России объём вкладов населения за 2025 год вырос на 14,5%, до 496,6 тыс. руб. на душу населения. В общем рейтинге российских регионов Прикамье оказалось на 39 месте.

Лидерами по объёмам депозитов стали Москва — 1,8 млн руб. на душу населения, Санкт-Петербург — 1 млн руб. и Ненецкий АО — 735,8 тыс. руб. Свердловская область заняла 18 место (433,8 тыс. руб. на душу населения). Меньше всего вложений отмечается в Ингушетии — 26,4 тыс. руб., Чечне — 31,5 тыс. руб. и Дагестане — 61,6 тыс. руб.

Наибольший годовой прирост вкладов зафиксирован в Севастополе — 35,6%, Курской области — 34,9% и Забайкалье — 34%. Наименьший — в Кемеровской области (+1,3%), Москве (+6,6%) и Белгородской области (+7,6%).

