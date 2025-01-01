Прирост депозитов в Пермском крае за год составил 23,6% В среднем на счету каждого пермяка лежит по 287 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объём вкладов населения Прикамья в российских банках (с учётом средств на счетах эскроу), за 2024 год увеличился на 23,6%, достигнув 287 тыс. руб. на душу населения. Это 36 место среди 85 регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В среднем по России депозиты выросли на 25,1%, достигнув 63,4 трлн руб. Это означает, что обновлён рекорд прироста вкладов, установленный в 2015 году (+24,5%).

В 2024 году наблюдается рекордный рост вкладов населения, что связано с высокими процентными ставками и значительно увеличившимися заработными платами.

На начало 2025 года средний объём вкладов на душу населения в России составляет 434 тыс. руб. Однако ситуация различается в зависимости от региона. Так, в Москве средняя сумма депозитов составляет 1,7 млн руб., что ставит столицу на первое место в рейтинге. Напротив, жители Республики Ингушетия имеют в среднем только 24,6 тыс. руб. на депозитах, занимая последнее, 85-е место.

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