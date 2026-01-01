В Перми открывается демократичный ресторан у реки Техническое открытие «Ривер» запланировано на 9 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал "River | Ривер | Пермь"

В новом жилом комплексе по ул. Монастырской, 60 открывается ресторан «Ривер», ориентированный на питание в разные периоды суток. Меню будет обновляться в зависимости от времени дня: утром — меню завтраков, днём — ланчи, вечером — ужины. Как написала в соцсетях команда ресторана, попробовать авторскую кухню шефа Максима Русинова в тестовом режиме можно будет с 9 февраля, техническое открытие в 15:00.

Специализация «Ривер» — европейская кухня с локальными акцентами.

Максим Русинов, шеф-повар ресторана «Ривер»:

— Концепция ресторана органично вписана в ритм современного города. Утром — авторский сет завтраков. Днём — продуманные и небанальные вариации ланчей. Вечером — камерная атмосфера, изысканные блюда для неспешных встреч.

По соседству с новым рестораном уже работает кондитерская «SanSebastian’ская».

