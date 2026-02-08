Прокуратура взяла на контроль установления обстоятельств гибели девочки на пожаре в Прикамье Пожар случился днём 8 февраля Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Прокуратура Березовского района контролирует установление обстоятельств гибели ребенка на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

По данным ведомства, пожар случился в селе Березовка на ул. Центральной днём 8 февраля. В результате происшествия погиб ребёнок — двухлетняя девочка.

Как ранее сообщили в МЧС и региональном следкоме, мужчина заметил возгорание, успел вынести из дома своего трёхлетнего сына. Пламя сильно распространилось, из-за этого отец не смог второй раз зайти в дом за дочерью.

На месте происшествия деятельность правоохранительных органов и оперативных служб координирует прокурор района Леонид Панков. На контроле надзорного органа также находится ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.

Также на месте происшествия работают представители следственного комитета региона и дознаватель краевого МЧС.

