В Прикамье на пожаре погибла двухлетняя девочка
По предварительной информации, пожар случился из-за детской шалости
В селе Березовка Пермского края на пожаре погибла двухлетняя девочка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю и следственный комитет региона.
Как рассказали в ведомстве, заметив возгорание, отец забежал в дом и вынес из него трёхлетнего сына. Огонь сильно распространился, поэтому зайти в дом во второй раз ему не удалось. Двухлетняя дочь погибла.
По предварительной информации, пожар случился из-за детской шалости.
Сейчас на месте происшествия работают представители следственного комитета и дознаватель МЧС России.
