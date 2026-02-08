В Прикамье на пожаре погибла двухлетняя девочка По предварительной информации, пожар случился из-за детской шалости Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В селе Березовка Пермского края на пожаре погибла двухлетняя девочка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю и следственный комитет региона.

Как рассказали в ведомстве, заметив возгорание, отец забежал в дом и вынес из него трёхлетнего сына. Огонь сильно распространился, поэтому зайти в дом во второй раз ему не удалось. Двухлетняя дочь погибла.

По предварительной информации, пожар случился из-за детской шалости.

Сейчас на месте происшествия работают представители следственного комитета и дознаватель МЧС России.

